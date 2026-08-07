Lance caroserie

Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.

Tija din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si usoara a sasiului si a arcului de roata. Fara duza de presiune ridicata.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (mm) 700
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 1

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Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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