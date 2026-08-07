Perie rigidă medie

Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.

Cu cuplare rapidă și directă la o lance telescopică cu apă sau la o lance de înaltă presiune de la Kärcher, peria cu peri semi-duri este perfectă pentru curățarea eficientă a fațadelor, a jaluzelelor și a țesăturilor textile. O duză de înaltă presiune cu unghi de 25° este integrată pentru aplicarea cu înaltă presiune, în timp ce aplicațiile cu apă pură sunt posibile cu un kit de duze corespunzător. Peria are, de asemenea, peri de susținere pentru o presiune de contact adecvată.

Caracteristici si beneficii
Codificare pe culori uşor de înţeles
  • Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare.
Domenii de aplicare versatile
  • Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune.
  • Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură.
  • Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Culoarea rosu
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea fațadelor cu suprafețe din piatră naturală, ipsos sau lemn
  • Pentru curățarea jaluzelelor și storurilor
  • Pentru curățarea țesăturilor și foliilor cu membrană
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova