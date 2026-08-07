Perie rigidă medie
Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.
Cu cuplare rapidă și directă la o lance telescopică cu apă sau la o lance de înaltă presiune de la Kärcher, peria cu peri semi-duri este perfectă pentru curățarea eficientă a fațadelor, a jaluzelelor și a țesăturilor textile. O duză de înaltă presiune cu unghi de 25° este integrată pentru aplicarea cu înaltă presiune, în timp ce aplicațiile cu apă pură sunt posibile cu un kit de duze corespunzător. Peria are, de asemenea, peri de susținere pentru o presiune de contact adecvată.
Caracteristici si beneficii
Codificare pe culori uşor de înţeles
- Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare.
Domenii de aplicare versatile
- Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune.
- Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură.
- Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Filet de racordare
|M 18
|Culoarea
|rosu
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Lance telescopică TL 10 C
- Lance telescopică TL 10 H
- Lance telescopică TL 14 C
- Lance telescopică TL 7 F
- Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea fațadelor cu suprafețe din piatră naturală, ipsos sau lemn
- Pentru curățarea jaluzelelor și storurilor
- Pentru curățarea țesăturilor și foliilor cu membrană