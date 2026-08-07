Cu cuplare rapidă și directă la o lance telescopică cu apă sau la o lance de înaltă presiune de la Kärcher, peria cu peri semi-duri este perfectă pentru curățarea eficientă a fațadelor, a jaluzelelor și a țesăturilor textile. O duză de înaltă presiune cu unghi de 25° este integrată pentru aplicarea cu înaltă presiune, în timp ce aplicațiile cu apă pură sunt posibile cu un kit de duze corespunzător. Peria are, de asemenea, peri de susținere pentru o presiune de contact adecvată.