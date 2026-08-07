Perie rigidă tare

Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.

Peria cu peri tari permite curățarea temeinică, dar delicată a fațadelor din mediul industrial, precum și a pardoselilor din lemn sau piatră din exterior. Aceasta poate fi atașată direct la lăncile de înaltă presiune sau pentru curățarea fațadelor, de asemenea, la lăncile telescopice cu apă de la Kärcher. O duză de înaltă presiune cu unghi de 25°, precum și un kit de duze pentru utilizarea cu apă pură, sunt integrate în perie. Pentru o presiune optimă de contact, peria are și peri de susținere.

Caracteristici si beneficii
Codificare pe culori uşor de înţeles
  • Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare.
Domenii de aplicare versatile
  • Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune.
  • Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură.
  • Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Culoarea verde
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea teraselor cu suprafețe de piatră și lemn
  • Pentru curățarea fațadelor cu suprafețe din beton, cărămidă, tablă cositorită sau oțel
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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