Tryska na čistenie potrubia 060

16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.

Tryska na čistenie rúr s vnútorným závitom, priemer 16 mm. Tryska má rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Tri zo štyroch dýz sú sklopené dozadu pod uhlom 30 °, jeden smeruje dopredu. To umožňuje tryske a hadici pohybovať sa potrubím. Tryska na čistenie potrubí s prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 16
Veľkosť trysky ( ) 60
Závit R 1/8"
Kompatibilné stroje