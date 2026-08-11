Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 2.5л

Засіб на основі кислоти для основного очищення, який використовується з підлогомийними машинами. Ефективно видаляє цементну плівку, інші забруднення, такі як: вапняний наліт, іржа, накип. Ідеально підходить для очищення нових будинків перед здачею в експлуатацію.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 2,5
Одиниця упаковки (шт.) 4
pH 1
Вага (з упаковкою) (кг) 3
Властивості
  • Потужне кислотний засіб для прибирання стійких до кислоти твердих підлог
  • Усуває кальцій і білкові забруднення
  • Дуже добре розчиняє залишки цементу
  • Низьке піноутворення
  • З інтегрованим захистом від корозії
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 2.5л
Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 2.5л
Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 2.5л
Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 2.5л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання після будівництва
  • Прибирання підлоги
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