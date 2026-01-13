T 5 T-Racer virsmas tīrītāja rotējošā svira ar divām sprauslām spēj noņemt netīrumus no lielām platībām, nodrošinot ātru un efektīvu lielu āra zonu tīrīšanu. Virsmas tīrīšanas līdzekli var noregulēt tā, lai sprausla būtu novietota ideālā attālumā no virsmas, atkarībā no materiāla, padarot to īpaši praktisku lietošanai. Tas nozīmē, ka cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, var tīrīt tikpat efektīvi kā delikātākas, piemēram, koka virsmas. T 5 T-Racer ietaupa apmēram pusi no laika, kas nepieciešams salīdzinot ar parasto sprauslu . Pārsegs droši aizsargā operatoru un apkārtni no ūdens šļakatām, un "gaisa spilvena" efektspadara manevrēšanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Vienkārši noņemiet pagarinājuma stobrus un izmantojiet rokturi ērtai lietošanai, tīrot vertikālas virsmas, piemēram, sienas un fasādes. Piemērots augstspiediena mazgātājiem diapazonā no K 2 līdz K 7.