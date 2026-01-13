T 5 T-Racer virsmu tīrītājs
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jūtīgāku virsmu tīrīšanai.
T 5 T-Racer virsmas tīrītāja rotējošā svira ar divām sprauslām spēj noņemt netīrumus no lielām platībām, nodrošinot ātru un efektīvu lielu āra zonu tīrīšanu. Virsmas tīrīšanas līdzekli var noregulēt tā, lai sprausla būtu novietota ideālā attālumā no virsmas, atkarībā no materiāla, padarot to īpaši praktisku lietošanai. Tas nozīmē, ka cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, var tīrīt tikpat efektīvi kā delikātākas, piemēram, koka virsmas. T 5 T-Racer ietaupa apmēram pusi no laika, kas nepieciešams salīdzinot ar parasto sprauslu . Pārsegs droši aizsargā operatoru un apkārtni no ūdens šļakatām, un "gaisa spilvena" efektspadara manevrēšanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Vienkārši noņemiet pagarinājuma stobrus un izmantojiet rokturi ērtai lietošanai, tīrot vertikālas virsmas, piemēram, sienas un fasādes. Piemērots augstspiediena mazgātājiem diapazonā no K 2 līdz K 7.
Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslasIdeāli piemērots lielāku platību tīrīšanai.
Aizsargs pret šļakatāmTīrīšana bez šļakatām
Pielāgojams augstumsSprauslas attāluma pielāgošana ļauj tīrīt virkni dažādu virsmu. Piemērots gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai, piemēram, koka un akmens virsmām.
Rokturis
- Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
- Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|708 x 280 x 995
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Piederumi
Atrast T 5 T-Racer virsmu tīrītājs rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.