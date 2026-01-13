T 5 T-Racer virsmu tīrītājs

T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jūtīgāku virsmu tīrīšanai.

T 5 T-Racer virsmas tīrītāja rotējošā svira ar divām sprauslām spēj noņemt netīrumus no lielām platībām, nodrošinot ātru un efektīvu lielu āra zonu tīrīšanu. Virsmas tīrīšanas līdzekli var noregulēt tā, lai sprausla būtu novietota ideālā attālumā no virsmas, atkarībā no materiāla, padarot to īpaši praktisku lietošanai. Tas nozīmē, ka cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, var tīrīt tikpat efektīvi kā delikātākas, piemēram, koka virsmas. T 5 T-Racer ietaupa apmēram pusi no laika, kas nepieciešams salīdzinot ar parasto sprauslu . Pārsegs droši aizsargā operatoru un apkārtni no ūdens šļakatām, un "gaisa spilvena" efektspadara manevrēšanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Vienkārši noņemiet pagarinājuma stobrus un izmantojiet rokturi ērtai lietošanai, tīrot vertikālas virsmas, piemēram, sienas un fasādes. Piemērots augstspiediena mazgātājiem diapazonā no K 2 līdz K 7.

Īpašības un ieguvumi
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs: Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
Ideāli piemērots lielāku platību tīrīšanai.
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs: Aizsargs pret šļakatām
Aizsargs pret šļakatām
Tīrīšana bez šļakatām
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs: Pielāgojams augstums
Pielāgojams augstums
Sprauslas attāluma pielāgošana ļauj tīrīt virkni dažādu virsmu. Piemērots gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai, piemēram, koka un akmens virsmām.
Rokturis
  • Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
  • Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 1.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 708 x 280 x 995
Saderīgās iekārtas
Piederumi
Atrast T 5 T-Racer virsmu tīrītājs rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

