Overflatevasker FR 50
Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.
Overflaterengjørereren FR 50 er varmtvannsbestandig, har et hus i rustfritt stål og en arbeidsbredde på 500 mm, egnet for rengjøring av store områder. FR 50 har doble keramiske lagre, praktisk skyvehåndtak, svingbare hjul som ikke setter flekker og integrert lavtrykksdoseringssystem for rengjøringsmiddel. Dysesett må bestilles separat. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1800 l/t, 80 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|500
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|Sølv
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
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