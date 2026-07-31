Overflatevasker FR 50

Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.

Overflaterengjørereren FR 50 er varmtvannsbestandig, har et hus i rustfritt stål og en arbeidsbredde på 500 mm, egnet for rengjøring av store områder. FR 50 har doble keramiske lagre, praktisk skyvehåndtak, svingbare hjul som ikke setter flekker og integrert lavtrykksdoseringssystem for rengjøringsmiddel. Dysesett må bestilles separat. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1800 l/t, 80 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 500
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 14
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