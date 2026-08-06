Högtryckskoppling ledad

För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.

Tack vare den steglösa vinkeljusteringen av den ledade högtryckskopplingen – upp till 120° – kan du rengöra svåråtkomliga områden med högtryckstvätten utan ansträngning. Med detta verktyg kan du snabbt och effektivt rengöra maskiner, fordon, underreden, fasader, tak och många andra föremål. Det sätts mycket enkelt och bekvämt fast direkt på högtryckstvättens spolrör.

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 300
Temperatur (°C) Max. 155
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Kompatibla maskiner
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