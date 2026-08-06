Svirvel

Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.

Kärchers roterande kopplingar förhindrar vridningar och veck på högtrycksslangar för enkel användning. Anslutning EasyLock-gänga. Med greppskydd.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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