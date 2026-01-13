Komplet cevi za visokotlačno čiščenje

Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1× univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.

Komplet cevi je primeren za uporabo kot cev za dovajanje vode v visokotlačni čistilnik in za zalivanje vrtov. Komplet je sestavljen iz držala za cev, 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), ki ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), priključka za pipo G3/4, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Cev 10 m 3/4" PrimoFlex®
Univerzalna cevna spojka Plus 2.645-193.0
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop 2.645-194.0
Priključek za pipo G3/4
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 2,379
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,429
Mere (D × Š × V) (mm) 370 x 370 x 105

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

