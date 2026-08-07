Transmission brush complete
Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse.
I et højkvalitets og langtidsholdbart design fremstillet af rustfrit stål og PEEK øger det hydrauliske drev til roterende rullebørster mulighederne for vores professionelle højtryksrensere – selv de mindste med lavere vandleveringsmængder. Drevet med integreret spreder til perfekt vandafledning giver mulighed for brug af børstetilbehør med forskellig hårdhed, som er meget nemme at skifte takket være hurtigskiftesystemet, og som sikkert kan tilsluttes drevet. Drevet kan valgfrit monteres direkte på spraylansen eller på en teleskoplanse. Tilbehøret er afhængigt af versionen egnet til krævende rengøringsarbejde på solcelleanlæg, glasoverflader, sarte og ru facader samt til terrasser med sten- eller træoverflader. Ved facaderengøring vender børsterne automatisk opad og reducerer dermed den fysiske belastning for brugeren. Derudover er en stænkskærm (4.762-621.0) og et Vario-led (4.481-042.0) tilgængelige som ekstraudstyr.
Funktioner og fordele
Roterende hydraulisk valsedrevDer er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet. Kompakt konstruktion og lav vægt. Kvalitetsdesign fremstillet af rustfrit stål og PEEK.
Udskiftelige børstehovederGaranterer den optimale børste til alle overflader. Et tydeligt klik ved fastlåsning af børstehovederne sikrer sikker brug. Farvekodning gør det nemt at vælge det rette børstehoved.
Integreret sprøjtebomJævn vandfordeling langs hele børstens længde.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|350 / 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|40
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
Anvendelsesområder
- Til rengøring af solcelleanlæg, overflader af (plexi)glas og udestuer
- Til rengøring af facader, rulleskodder og persienner
- Til rengøring af tekstiler og membranfolier
- Til rengøring af terrasser med sten- eller træoverflader