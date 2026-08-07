Transmission brush complete

Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse.

I et højkvalitets og langtidsholdbart design fremstillet af rustfrit stål og PEEK øger det hydrauliske drev til roterende rullebørster mulighederne for vores professionelle højtryksrensere – selv de mindste med lavere vandleveringsmængder. Drevet med integreret spreder til perfekt vandafledning giver mulighed for brug af børstetilbehør med forskellig hårdhed, som er meget nemme at skifte takket være hurtigskiftesystemet, og som sikkert kan tilsluttes drevet. Drevet kan valgfrit monteres direkte på spraylansen eller på en teleskoplanse. Tilbehøret er afhængigt af versionen egnet til krævende rengøringsarbejde på solcelleanlæg, glasoverflader, sarte og ru facader samt til terrasser med sten- eller træoverflader. Ved facaderengøring vender børsterne automatisk opad og reducerer dermed den fysiske belastning for brugeren. Derudover er en stænkskærm (4.762-621.0) og et Vario-led (4.481-042.0) tilgængelige som ekstraudstyr.

Funktioner og fordele
Transmission brush complete: Roterende hydraulisk valsedrev
Roterende hydraulisk valsedrev
Der er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet. Kompakt konstruktion og lav vægt. Kvalitetsdesign fremstillet af rustfrit stål og PEEK.
Transmission brush complete: Udskiftelige børstehoveder
Udskiftelige børstehoveder
Garanterer den optimale børste til alle overflader. Et tydeligt klik ved fastlåsning af børstehovederne sikrer sikker brug. Farvekodning gør det nemt at vælge det rette børstehoved.
Transmission brush complete: Integreret sprøjtebom
Integreret sprøjtebom
Jævn vandfordeling langs hele børstens længde.
Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 350 / 1000
Tilløbstemperatur (°C) 40
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 2,1
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af solcelleanlæg, overflader af (plexi)glas og udestuer
  • Til rengøring af facader, rulleskodder og persienner
  • Til rengøring af tekstiler og membranfolier
  • Til rengøring af terrasser med sten- eller træoverflader
Tilbehør