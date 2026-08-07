I et højkvalitets og langtidsholdbart design fremstillet af rustfrit stål og PEEK øger det hydrauliske drev til roterende rullebørster mulighederne for vores professionelle højtryksrensere – selv de mindste med lavere vandleveringsmængder. Drevet med integreret spreder til perfekt vandafledning giver mulighed for brug af børstetilbehør med forskellig hårdhed, som er meget nemme at skifte takket være hurtigskiftesystemet, og som sikkert kan tilsluttes drevet. Drevet kan valgfrit monteres direkte på spraylansen eller på en teleskoplanse. Tilbehøret er afhængigt af versionen egnet til krævende rengøringsarbejde på solcelleanlæg, glasoverflader, sarte og ru facader samt til terrasser med sten- eller træoverflader. Ved facaderengøring vender børsterne automatisk opad og reducerer dermed den fysiske belastning for brugeren. Derudover er en stænkskærm (4.762-621.0) og et Vario-led (4.481-042.0) tilgængelige som ekstraudstyr.