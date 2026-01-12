PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m

A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.

Az 1/2" átmérőjű és 20 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletesen alkalmas kisebb-nagyobb területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló és UV-álló külső réteg védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algák felhalmozódását a tömlő belsejében. A repedési nyomás 24 bar. A víztömlő emellett lenyűgöző, 0 és +40 °C közötti hőállósággal is büszkélkedhet. Erre a rugalmas kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözősorozat kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a gyűrődésnek. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: A bölcs választás öntözési igényeihez.

Jellemzők és előnyök
12 év garancia
  • Hosszú élettartam
3 réteg
  • Csavarodásmentes
Repesztőnyomás: 24 bar
  • GARANTÁLT SZILÁRDSÁG
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
  • GARANTÁLT SZILÁRDSÁG
Kadmium-, bárium- és ólommentes
  • Egészségre ártalmatlan és környezetbarát
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • Garantált szilárdság és hosszú élettartam
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
  • Egészségre ártalmatlan és környezetbarát
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
  • GARANTÁLT SZILÁRDSÁG
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 20
Szín sárga
Súly (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 2,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 285 x 285 x 115
