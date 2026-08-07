Antgalio LED apšvietimas

Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.

Dirbti su aukšto slėgio valymo įrenginiais nepalankiomis apšvietimo sąlygomis yra sunku. Nesvarbu ar tai dėl trumpos dienos šviesos žiemą ar neapšviestų kambarių ir teritorijų: valymo rezultatas nukenčia, o ypatingai kenčia mūsų klientai iš statybų sektoriaus ar žemės ūkio. Mūsų LED šviestuvas, kurio šviesos srautas yra 170 liumenų, yra tinkamas sprendimas. Darbo vietos yra optimaliai apšviestos, o tai žymiai pagerina matomumą bent penkias darbo valandas ir valymo rezultatas vėl yra puikus. Tiesioginis montavimas ant mūsų "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurkšimo ietimi yra labai paprastas. Dėl nedidelio šviestuvo svorio jis sunkiai pastebimas dirbant, be to, yra nepralaidus vandeniui. Komplektą sudaro dvi CR123 ličio jonų baterijos. Daugiau baterijų galima įsigyti atskirai.

Savybės ir privalumai
Atsparus vandeniui
  • Sukurtas naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
  • Lengvai montuojamas ant EASY! Force aukšto slėgio pistoleto lanceto.
LED technologija
  • Lengvas svoris ir ilgas veikimo laikas.
  • Šviesos srautas virš 170 liumenų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Darbui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais prasto apšvietimo sąlygomis. Ypač naudingas žemės ūkyje ar statybose.
Antgalio LED apšvietimas atsarginės dalys

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