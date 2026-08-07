Obrotowa szczotka do mycia dla maszyn o wydajności < 1000 l/h, nylonowe włosie

Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1.5, wymienny wkład szczotki).

Cechy i zalety
Rotacyjna szczotka do mycia napędzana strumieniem wody
  • Do napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik.
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja.
Włosie nylonowe
  • Ochrona powierzchni.
Wysoka moc czyszczenia mechanicznego dzięki ruchowi obrotowemu
  • Wyjątkowa wydajność czyszczenia.
  • Mniejsza czasochłonność w porównaniu ze standardowymi szczotkami do mycia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Materiał Nylon
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.