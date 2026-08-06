Automatisk rostfri slangrulle, 40 m

Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 40
Temperatur (°C) Max. 150
Max. tryck (bar) 250
Vikt inkl. förpackning (kg) 52

Följande ingår

  • Slangvinda
Kompatibla maskiner
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