Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič

Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.

Hadicová súprava sa hodí ako prívodná hadica pre vysokotlakový čistič a tiež aj na zavlažovanie záhrady. Súprava sa skladá z 10 m hadice PrimoFlex® (3/4") bez ftalátov, prípojky na vodovodný kohútik G3/4, 1 univerzálnej hadicovej spojky ako aj univerzálnej spojky so systémom Aqua Stop. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia pre prvotriednu starostlivosť o záhradu.

Vlastnosti a výhody
10 m 3/4" hadica PrimoFlex®
Univerzálna hadicová spojka Plus 2.645-193.0
Univerzálna hadicová spojka Plus s Aqua Stop 2.645-194.0
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 2,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 370 x 370 x 105

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Kompatibilné stroje