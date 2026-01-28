Ochrana proti rozstreku

Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čistič Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.

Dokonalá pri čistení kútov a hrán - ochrana proti rozstreku bola špeciálne vyvinutá pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. Efektívne chráni užívateľa pred striekajúcou vodou. Priehľadné prevedenie zaisťuje neustále voľný výhľad na čistené miesto. Toto príslušenstvo je samozrejme kompatibilné so všetkými novými pracovnými nadstavcami Vario Power a Multi Jet a novými rotačnými tryskami. (Nevhodné pre MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-v-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0.)

Vlastnosti a výhody
Ochrana proti rozstreku
  • Spoľahlivá ochrana užívateľa pred striekajúcou vodou - predovšetkým pri čistení kútov a hrán.
Priehľadné prevedenie
  • Voľný výhľad na čistenú plochu garantuje lepšie výsledky čistenia.
Súprava obsahuje niekoľko adaptérov
  • Kompatibilná so všetkými novými pracovnými nadstavcami Vario Power a Multi Jet i staršími aj novými rotačnými tryskami.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 188 x 237

Nevhodné pre MP 145 a MP 180 Multi Power Jet 5-v-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

