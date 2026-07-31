Струйный пистолет

Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 3,4
Совместимая техника