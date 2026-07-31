Струменевий пістолет

Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.

Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 3,4
Сумісна техніка