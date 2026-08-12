Телескопическая штанга TL 10 C

Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.

Наряду с решением разных задач мойки окон, фасадов и солнечных батарей в режимах высокого или низкого давления,телескопическая штанга TL 10 C подходит и для уборки пылесосом, например удаления пыли с находящихся на большой высоте трубопроводов. Изготовленная из высококачественного углеродного волокна (карбона) и снабженная практичными быстродействующими замками с усилием зажима, легко регулируемым без применения инструментов, эта штанга, раздвигающаяся на длину до 10 м, впечатляет максимальной прочностью при минимальном весе. Защита от скручивания и поворотная опорная часть штанги повышают безопасность и удобство выполнения работ. При этом опорная часть снабжена крюком, позволяющим надежно закрепить ремень для переноски.

Особенности и преимущества
Телескопическая штанга TL 10 C: Широкие функциональные возможности
Широкие функциональные возможности
Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Телескопическая штанга TL 10 C: Максимальная эргономичность
Максимальная эргономичность
Защита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы. Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Телескопическая штанга TL 10 C: Удобсто в использовании
Удобсто в использовании
Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
  • Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
  • Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации

Технические характеристики

Длина телескопической штанги (м) 2,2 - 10
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Материал Карбон
Элементы 7
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 9,3

Комплектация

  • Работа с пылесосом
  • Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов
  • Защита от перекручивания
  • Регулировка усилия зажима без применения инструментов
  • Крюк для шланга
  • Ограничитель выдвигания

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей
  • Позволяет также очищать пылесосом высоко расположенные объекты
Принадлежности