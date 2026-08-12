Телескопічна штанга TL 10 C
Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.
Крім рішення різних задач мийки вікон, фасадів і сонячних батарей в режимах високого або низького тиску, телескопічна штанга TL 10 C підходить і для прибирання пилососом, наприклад, видалення пилу з трубопроводів, які знаходяться на висоті. Виготовлена із високоякісного вуглецевого волокна (карбону) з практичними швидкодіючими замками, завдяки яким можна легко регулювати затиск без застосування інструментів. Штанга, яка розсовується на довжину до 10 м, вражає максимальною міцністю при мінімальній вазі. Захист від скручування і поворотна опорна частина штанги підвищують рівень безпеки і зручність виконання робіт. При цьому опорна частина має гак, який дозволяє надійно кріпити ремінь для перенесення.
Особливості та переваги
Широкі функціональні можливостіДля миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Максимальна ергономічністьЗахист від провертання сегментів штанги для зручної та безпечної роботи. Швидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Дуже зручна у використанніЗміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
- Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
- Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина телескопічної штанги (м)
|2,2 - 10
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Матеріал
|Карбон
|Елементи
|7
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,3
Комплектація
- Робота з пилососом
- Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
- Захист від перекручування
- Регулювання затиску без використання інструментів
- Крюк для шланга
- Обмежувач висування
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей
- Дозволяє також очищати пилососом високо розташовані об'єкти