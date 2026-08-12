Крім рішення різних задач мийки вікон, фасадів і сонячних батарей в режимах високого або низького тиску, телескопічна штанга TL 10 C підходить і для прибирання пилососом, наприклад, видалення пилу з трубопроводів, які знаходяться на висоті. Виготовлена ​​із високоякісного вуглецевого волокна (карбону) з практичними швидкодіючими замками, завдяки яким можна легко регулювати затиск без застосування інструментів. Штанга, яка розсовується на довжину до 10 м, вражає максимальною міцністю при мінімальній вазі. Захист від скручування і поворотна опорна частина штанги підвищують рівень безпеки і зручність виконання робіт. При цьому опорна частина має гак, який дозволяє надійно кріпити ремінь для перенесення.