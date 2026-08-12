Телескопическая штанга TL 14 C с радиусом действия 14 м, изготовленная из легкого и жесткого карбона, обладает практически безграничными функциональными возможностями. Она подходит как для мойки окон, фасадов или солнечных батарей осмотической водой в режимах низкого или высокого давления, так и, например, для очистки водосточных желобов при помощи пылесоса. Рабочая длина штанги изменяется очень легко благодаря инновационным быстродействующим замкам, усилие зажима которых также легко регулируется без применения инструментов. Максимальное удобство и безопасность труда гарантируют поворотная опорная часть с крюком для прикрепления ремня для переноски и уникальная защита от скручивания.