Телескопическая штанга TL 14 C
Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.
Телескопическая штанга TL 14 C с радиусом действия 14 м, изготовленная из легкого и жесткого карбона, обладает практически безграничными функциональными возможностями. Она подходит как для мойки окон, фасадов или солнечных батарей осмотической водой в режимах низкого или высокого давления, так и, например, для очистки водосточных желобов при помощи пылесоса. Рабочая длина штанги изменяется очень легко благодаря инновационным быстродействующим замкам, усилие зажима которых также легко регулируется без применения инструментов. Максимальное удобство и безопасность труда гарантируют поворотная опорная часть с крюком для прикрепления ремня для переноски и уникальная защита от скручивания.
Особенности и преимущества
Широкие функциональные возможностиДля мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Максимальная эргономичностьЗащита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы. Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Удобсто в использованииИзменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|2,4 - 14
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Материал
|Карбон
|Элементы
|10
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,15
Комплектация
- Работа с пылесосом
- Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов
- Защита от перекручивания
- Регулировка усилия зажима без применения инструментов
- Крюк для шланга
- Ограничитель выдвигания
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Области применения
- Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей
- Позволяет также очищать пылесосом высоко расположенные объекты