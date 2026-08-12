Телескопічна штанга TL 14 C з радіусом дії 14 м, виготовлена ​​з легкого і жорсткого карбону, має практично безмежні функціональні можливості. Вона підходить як для мийки вікон, фасадів або сонячних батарей осмотичною водою в режимах низького або високого тиску, так і, наприклад, для очищення ринв за допомогою пилососа. Робоча довжина штанги змінюється дуже легко завдяки інноваційним швидкодіючим замкам, затиск також легко регулюється без застосування інструментів. Максимальну зручність і безпеку праці гарантують поворотна опорна частина з гаком для кріплення ременя для перенесення і унікальний захист від скручування.