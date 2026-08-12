Телескопічна штанга TL 14 C
Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.
Телескопічна штанга TL 14 C з радіусом дії 14 м, виготовлена з легкого і жорсткого карбону, має практично безмежні функціональні можливості. Вона підходить як для мийки вікон, фасадів або сонячних батарей осмотичною водою в режимах низького або високого тиску, так і, наприклад, для очищення ринв за допомогою пилососа. Робоча довжина штанги змінюється дуже легко завдяки інноваційним швидкодіючим замкам, затиск також легко регулюється без застосування інструментів. Максимальну зручність і безпеку праці гарантують поворотна опорна частина з гаком для кріплення ременя для перенесення і унікальний захист від скручування.
Особливості та переваги
Широкі функціональні можливостіДля миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Максимальна ергономічністьЗахист від провертання сегментів штанги для зручної та безпечної роботи. Швидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Дуже зручна у використанніЗміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
- Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
- Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина телескопічної штанги (м)
|2,4 - 14
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Матеріал
|Карбон
|Елементи
|10
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,15
Комплектація
- Робота з пилососом
- Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
- Захист від перекручування
- Регулювання затиску без використання інструментів
- Крюк для шланга
- Обмежувач висування
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей
- Дозволяє також очищати пилососом високо розташовані об'єкти