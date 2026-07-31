Идеальное решение для мойки окон, фасадов и солнечных батарей при помощи щеток и осмотической воды: телескопическая штанга TL 7 F из стекловолокна, выдвигаемая на длину до 7 м. Практичные быстродействующие замки позволяют легко изменять рабочую длину, причем усилие зажима допускает индивидуальную регулировку без применения инструментов. Особенно удобную работу обеспечивает поворотная опорная часть штанги, к которой может быть при необходимости непосредственно прикреплен ремень для переноски.