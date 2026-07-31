Ідеальне рішення для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей за допомогою щіток і осмотичної води: телескопічна штанга TL 7 F зі скловолокна, висувається на довжину до 7 м. Практичні швидкодіючі замки дозволяють легкоть змінювати робочу довжину, причому є можливість індивідуального регулювання затиску без застосування інструментів. Особливо зручну роботу забезпечує поворотна опорна частина штанги, до якої може бути при необхідності безпосередньо прикріплений ремінь для перенесення.