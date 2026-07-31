Телескопічна штанга TL 7 F
Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.
Ідеальне рішення для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей за допомогою щіток і осмотичної води: телескопічна штанга TL 7 F зі скловолокна, висувається на довжину до 7 м. Практичні швидкодіючі замки дозволяють легкоть змінювати робочу довжину, причому є можливість індивідуального регулювання затиску без застосування інструментів. Особливо зручну роботу забезпечує поворотна опорна частина штанги, до якої може бути при необхідності безпосередньо прикріплений ремінь для перенесення.
Особливості та переваги
Широкі функціональні можливостіДля миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Максимальна ергономічністьШвидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Дуже зручна у використанніЗміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
- Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
- Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина телескопічної штанги (м)
|2 - 7
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Матеріал
|Скловолокно
|Елементи
|5
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,1
Комплектація
- Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
- Регулювання затиску без використання інструментів
- Крюк для шланга
- Обмежувач висування
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей