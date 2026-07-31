Телескопічна штанга TL 7 F

Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.

Ідеальне рішення для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей за допомогою щіток і осмотичної води: телескопічна штанга TL 7 F зі скловолокна, висувається на довжину до 7 м. Практичні швидкодіючі замки дозволяють легкоть змінювати робочу довжину, причому є можливість індивідуального регулювання затиску без застосування інструментів. Особливо зручну роботу забезпечує поворотна опорна частина штанги, до якої може бути при необхідності безпосередньо прикріплений ремінь для перенесення.

Особливості та переваги
Телескопічна штанга TL 7 F: Широкі функціональні можливості
Широкі функціональні можливості
Для миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Телескопічна штанга TL 7 F: Максимальна ергономічність
Максимальна ергономічність
Швидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Телескопічна штанга TL 7 F: Дуже зручна у використанні
Дуже зручна у використанні
Зміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
  • Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
  • Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина телескопічної штанги (м) 2 - 7
Температура води на вході (°C) макс. 60
Матеріал Скловолокно
Елементи 5
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 5,1

Комплектація

  • Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
  • Регулювання затиску без використання інструментів
  • Крюк для шланга
  • Обмежувач висування

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей
Аксесуари