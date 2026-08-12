Решение для мойки окон, фасадов или солнечных батарей осмотической водой как в режиме низкого давления при помощи щеток, так и в режиме высокого давления: наша многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из композитного материала, раздвигаемая на длину до 7 м. Изготовленная из специальной смеси карбона со стекловолокном, она впечатляет особой прочностью при очень малом весе. Инновационные быстродействующие замки позволяют удобно изменять рабочую длину штанги, а защита от скручивания и поворотная опорная часть гарантируют максимальное удобство в работе. Обращение со штангой облегчает также возможность настройки усилия зажима без применения инструментов. Крюк на опорной части позволяет прикрепить к штанге ремень для переноски.