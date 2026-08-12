Телескопічна штанга TL 7 H
Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).
Рішення для мийки вікон, фасадів або сонячних батарей осмотичною водою як в режимі низького тиску за допомогою щіток, так і в режимі високого тиску: наша багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з композитного матеріалу, розсувається на довжину до 7 м. Виготовлена зі спеціальної суміші карбону зі скловолокном, вона вражає особливою міцністю при дуже малій вазі. Інноваційні швидкодіючі замки дозволяють зручно змінювати робочу довжину штанги, а захист від скручування і поворотна опорна частина гарантують максимальну зручність в роботі. Робота зі штангою також полегшує можливість регулювання затиску без застосування інструментів. Крюк на опорній частині дозволяє кріпити до штанги ремінь для перенесення.
Особливості та переваги
Широкі функціональні можливостіДля миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Максимальна ергономічністьЗахист від провертання сегментів штанги для зручної та безпечної роботи. Швидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Дуже зручна у використанніЗміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
- Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
- Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина телескопічної штанги (м)
|2 - 7
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Матеріал
|композитний
|Елементи
|5
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,632
Комплектація
- Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
- Захист від перекручування
- Регулювання затиску без використання інструментів
- Крюк для шланга
- Обмежувач висування
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей