Рішення для мийки вікон, фасадів або сонячних батарей осмотичною водою як в режимі низького тиску за допомогою щіток, так і в режимі високого тиску: наша багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з композитного матеріалу, розсувається на довжину до 7 м. Виготовлена ​​зі спеціальної суміші карбону зі скловолокном, вона вражає особливою міцністю при дуже малій вазі. Інноваційні швидкодіючі замки дозволяють зручно змінювати робочу довжину штанги, а захист від скручування і поворотна опорна частина гарантують максимальну зручність в роботі. Робота зі штангою також полегшує можливість регулювання затиску без застосування інструментів. Крюк на опорній частині дозволяє кріпити до штанги ремінь для перенесення.