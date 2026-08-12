Телескопічна штанга TL 7 H

Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).

Рішення для мийки вікон, фасадів або сонячних батарей осмотичною водою як в режимі низького тиску за допомогою щіток, так і в режимі високого тиску: наша багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з композитного матеріалу, розсувається на довжину до 7 м. Виготовлена ​​зі спеціальної суміші карбону зі скловолокном, вона вражає особливою міцністю при дуже малій вазі. Інноваційні швидкодіючі замки дозволяють зручно змінювати робочу довжину штанги, а захист від скручування і поворотна опорна частина гарантують максимальну зручність в роботі. Робота зі штангою також полегшує можливість регулювання затиску без застосування інструментів. Крюк на опорній частині дозволяє кріпити до штанги ремінь для перенесення.

Особливості та переваги
Телескопічна штанга TL 7 H: Широкі функціональні можливості
Широкі функціональні можливості
Для миття вікон, фасадів і панелей сонячних батарей за допомогою осмотичної води. Для миття високим тиском або в режимі низького тиску за допомогою щітки.
Телескопічна штанга TL 7 H: Максимальна ергономічність
Максимальна ергономічність
Захист від провертання сегментів штанги для зручної та безпечної роботи. Швидкодіючі замки для швидкої та легкої зміни робочої довжини штанги. Поворотна опорна частина для зручної роботи.
Телескопічна штанга TL 7 H: Дуже зручна у використанні
Дуже зручна у використанні
Зміна затиску швидкодіючих замків без застосування інструментів. З зажимами для закріплення шланга з зовнішньої сторони штанги. Опорна частина з гаком для кріплення ременя і підвіски.
Максимум безпеки
  • Захист від випадкового демонтажу штанги за допомогою тактильних і візуальних обмежувачів довжини висування секцій.
  • Неелектропровідний нижній сегмент штанги.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина телескопічної штанги (м) 2 - 7
Температура води на вході (°C) макс. 60
Матеріал композитний
Елементи 5
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 4,632

Комплектація

  • Зміна затиску швидкодіючих замків без використання інструментів
  • Захист від перекручування
  • Регулювання затиску без використання інструментів
  • Крюк для шланга
  • Обмежувач висування

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Чудово підходить для мийки вікон, фасадів і сонячних батарей
Аксесуари