Battery Power keičiama baterija 18/50

18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.

Pripildyta ličio jonų dalelių, baterija užtikrina nuoseklų veikimą. Dalelės taip pat apsaugo bateriją nuo savaiminio išsikrovimo ir galios praradimo dėl dalinio įkrovimo (atminties efektas). Dėka inovatyvios „Realaus laiko“ technologijos ir LCD ekrano, visada matysite likusį baterijos veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir įkrovimo lygį. 18 / 5,0 Ah baterija tinkama naudoti su visais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Kärcher „Battery Power“ įrenginių platformai.

Savybės ir privalumai
Battery Power keičiama baterija 18/50: Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologija
Integruotas LCD ekranas visuomet rodo likusį akumuliatoriaus darbo laiką, įkrovimo laiką ir įkrovos būseną.
Battery Power keičiama baterija 18/50: 18 V Kärcher akumuliatorių platforma
18 V Kärcher akumuliatorių platforma
Skirtas naudoti su visais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais. Skirtas naudoti visiems 18 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos įrenginiams.
Battery Power keičiama baterija 18/50: Galingos ličio jonų celės
Galingos ličio jonų celės
Ličio jonų akumulaitorius garantuoja pastovią galią, turi apsaugą nuo savaiminio išsikrovimo, bei neturi "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
  • Prailgina dalelių tarnavimo laiką.
IPX 5 - visapusė apsauga nuo vandens
  • Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
  • Puikus efektyvumas dėka išmanaus baterijos valdymo ir perkaitimo buferio.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
  • Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Tvirtas korpusas
  • Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 5
Energija (Wh) 90
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power keičiama baterija 18/50
Battery Power keičiama baterija 18/50
Battery Power keičiama baterija 18/50
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