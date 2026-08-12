Baterijos įkroviklis 18 V
Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.
Dėka integruoto sieninio laikiklio, įkroviklis gali būti tvirtinamas prie sienos. Greitasis įkroviklis įkrauna 18 V / 2,5 Ah Kärcher „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% per 44 minutes. Juo taip pat galima įkrauti kitas 18 V „Battery Power“ keičiamas baterijas, kurios priklauso 18 V „Battery Power“ platformai.
Savybės ir privalumai
Greito įkrovimo įkroviklis18 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 44 minutes. 18 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 94 minutes.
Plačios panaudojimo galimybėsSuderinamas su visais 18 V Kärcher akumuliatorių platformos akumuliatoriais.
Montuojamas prie sienosŠvariam tvirtinimui prie sienos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu
|
18 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|184 x 133 x 88
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