Baterijos įkroviklis 18 V

Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.

Dėka integruoto sieninio laikiklio, įkroviklis gali būti tvirtinamas prie sienos. Greitasis įkroviklis įkrauna 18 V / 2,5 Ah Kärcher „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% per 44 minutes. Juo taip pat galima įkrauti kitas 18 V „Battery Power“ keičiamas baterijas, kurios priklauso 18 V „Battery Power“ platformai.

Savybės ir privalumai
Baterijos įkroviklis 18 V: Greito įkrovimo įkroviklis
Greito įkrovimo įkroviklis
18 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 44 minutes. 18 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 94 minutes.
Baterijos įkroviklis 18 V: Plačios panaudojimo galimybės
Plačios panaudojimo galimybės
Suderinamas su visais 18 V Kärcher akumuliatorių platformos akumuliatoriais.
Baterijos įkroviklis 18 V: Montuojamas prie sienos
Montuojamas prie sienos
Švariam tvirtinimui prie sienos.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Įkrovimo srovė (A) 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 184 x 133 x 88
Baterijos įkroviklis 18 V
Baterijos įkroviklis 18 V
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