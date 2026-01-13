PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai

PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgos netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.

Cīnoties ar augstu spiedienu pret lieliem netīrumiem, PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste ir ideāli piemērota noturīgu netīrumu noņemšanai mazā un vidējā platībā. Trīs iebūvētās augstspiediena sprauslas ne tikai nodrošina mirdzošus rezultātus, bet arī optimālu veiktspēju. Lai efektīvi un bez piepūles notīrītu visus stūrus un malas, sānu sprauslu var pagriezt 45 grādu leņķī. Tas vienlaikus aizsargā lietotāju no ūdens šļakatām. Citas priekšrocības: Pateicoties kompaktajai formai, PS 30 Plus ir īpaši piemērots pakāpienu tīrīšanai. Jaudīgās mazgāšanas birstes kustīgā galva ir pielāgojama. To var pagriezt par 360 grādiem, lai iztīrītu grūti aizsniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas no visas gludajām virsmām var novadīt netīro ūdeni ar iebūvēto netīrumu savācējgumiju. Tā ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas atkal gatavas lietošanai.

Īpašības un ieguvumi
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai: Grozāms sānu uzgalis
Grozāms sānu uzgalis
Perfekta visu stūru un malu notīrīšana bez šļakatām.
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai: Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°
Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°
Pilnīgai pielāgojamībai grūti aizsniedzamās vietās.
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai: Saru gredzens (arī uz sānu uzgaļa)
Saru gredzens (arī uz sānu uzgaļa)
Aizsardzība pret ūdens izsmidzināšanu neatkarīgi no uzgaļa iestatījuma.
Trīs augstspiediena uzgaļi
  • Noturīgu netīrumu efektīva notīrīšana.
Kompakts dizains
  • Nodrošina vienkāršu tīrīšanu šaurās vietās.
Augstspiediena un manuālas birstes spiediena kombinācija
  • Nodrošina īpaši efektīvu tīrīšanu salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas iekārtām.
Savācējgumija
  • Netīra ūdens vienkārša izliešana. Var nomainīt bez rīkiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Kāpnes
  • Terase
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Atrast PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

