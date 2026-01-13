PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgos netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.
Cīnoties ar augstu spiedienu pret lieliem netīrumiem, PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste ir ideāli piemērota noturīgu netīrumu noņemšanai mazā un vidējā platībā. Trīs iebūvētās augstspiediena sprauslas ne tikai nodrošina mirdzošus rezultātus, bet arī optimālu veiktspēju. Lai efektīvi un bez piepūles notīrītu visus stūrus un malas, sānu sprauslu var pagriezt 45 grādu leņķī. Tas vienlaikus aizsargā lietotāju no ūdens šļakatām. Citas priekšrocības: Pateicoties kompaktajai formai, PS 30 Plus ir īpaši piemērots pakāpienu tīrīšanai. Jaudīgās mazgāšanas birstes kustīgā galva ir pielāgojama. To var pagriezt par 360 grādiem, lai iztīrītu grūti aizsniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas no visas gludajām virsmām var novadīt netīro ūdeni ar iebūvēto netīrumu savācējgumiju. Tā ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas atkal gatavas lietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Grozāms sānu uzgalisPerfekta visu stūru un malu notīrīšana bez šļakatām.
Birstes galva, kuru var pagriezt par 360°Pilnīgai pielāgojamībai grūti aizsniedzamās vietās.
Saru gredzens (arī uz sānu uzgaļa)Aizsardzība pret ūdens izsmidzināšanu neatkarīgi no uzgaļa iestatījuma.
Trīs augstspiediena uzgaļi
- Noturīgu netīrumu efektīva notīrīšana.
Kompakts dizains
- Nodrošina vienkāršu tīrīšanu šaurās vietās.
Augstspiediena un manuālas birstes spiediena kombinācija
- Nodrošina īpaši efektīvu tīrīšanu salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas iekārtām.
Savācējgumija
- Netīra ūdens vienkārša izliešana. Var nomainīt bez rīkiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Kāpnes
- Terase
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
Atrast PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.