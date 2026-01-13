Cīnoties ar augstu spiedienu pret lieliem netīrumiem, PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste ir ideāli piemērota noturīgu netīrumu noņemšanai mazā un vidējā platībā. Trīs iebūvētās augstspiediena sprauslas ne tikai nodrošina mirdzošus rezultātus, bet arī optimālu veiktspēju. Lai efektīvi un bez piepūles notīrītu visus stūrus un malas, sānu sprauslu var pagriezt 45 grādu leņķī. Tas vienlaikus aizsargā lietotāju no ūdens šļakatām. Citas priekšrocības: Pateicoties kompaktajai formai, PS 30 Plus ir īpaši piemērots pakāpienu tīrīšanai. Jaudīgās mazgāšanas birstes kustīgā galva ir pielāgojama. To var pagriezt par 360 grādiem, lai iztīrītu grūti aizsniedzamas vietas. Pēc tīrīšanas no visas gludajām virsmām var novadīt netīro ūdeni ar iebūvēto netīrumu savācējgumiju. Tā ātri noņem lieko netīro ūdeni un uzreiz padara virsmas atkal gatavas lietošanai.