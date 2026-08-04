Šoba za čiščenje cevi

Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem. Različne smeri žarkov. V cevi cev deluje samostojno. (Priključek R 1/8 ", 3x 30 ° nazaj, Ø 30 mm.)

Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 30 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije curki so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.

Značilnosti in prednosti
Trije curki, obrnjeni nazaj, skrbijo za optimalno pretočnost
  • Šoba in cev za čiščenje cevi se samodejno / avtomatično premakne v cev.
Priključek: 1/8"
  • Združljiv s cevmi za čiščenje cevi.
Zunanji premer: 30 mm
  • Primeren za cevi z notranjim premerom od 40 mm.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 30
Velikost šobe ( ) 50
Vijačni navoj R 1/8"
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,105
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