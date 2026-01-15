Sada hadíc na prívod vody

Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (½ "), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitu.

Súpravu prívodnej hadice je možné použiť nielen ako prívodnú hadicu pre tlakové čističe, ale aj na polievanie záhrady. Sada je pripravená na pripojenie a obsahuje 10 m hadicu PrimoFlex® (½ ") bez obsahu ftalátov, hadicovú spojku, hadicovú spojku s Aqua Stop a univerzálnu prípojku pre kohútiky bez závitu. Redukcia umožňuje pripojenie adaptéra na kohútik. používa sa s kohútikmi, ktoré majú vonkajší priemer medzi 15 a 20 mm. Všetko je možné nastaviť bez použitia náradia.

Vlastnosti a výhody
Súprava pripravená na pripojenie
  • Ideálne na zavlažovanie záhrady a na prívod vody s vysokotlakovým čističom.
10 m 1/2 "hadica PrimoFlex
  • Flexibilná s tkanou výstužou odolnou voči tlaku.
Univerzálne pripojenie na vodovodný kohútik
  • Pohodlné pripojenie na kohútiky bez závitu s vonkajším priemerom medzi 15 a 20 mm.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 10
Veľkosť závitu G1/2
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 270 x 80

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia