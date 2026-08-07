Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS
Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.
Vysokotlakové hadice so systémom AVS spojíte pomocou tohto adaptéra bez námahy s našou novou a inovatívnou vysokotlakovou pištoľou EASY!Force. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HDS 12/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/14-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I