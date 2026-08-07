FloorPro Multi čistič RM 756, 10l

Univerzálně použitelný a extrémně úsporný. Údržbový čistič FloorPro Multi čistič RM 756 pro strojové a manuální čištění podlah a povrchů všeho druhu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,6
Vlastnosti
  • Údržbový čistič pro všechny voděodolné tvrdé a elastické podlahy a povrchy
  • Vysoká vydatnost díky nízkému dávkování 0,25 % až 1 %
  • Vysoký výkon čištění díky smáčivosti
  • Zvláště rychle schnoucí
  • Čištění beze šmouh
  • Nepěnivý
  • Šetrný k životnímu prostředí a materiálům
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
FloorPro Multi čistič RM 756, 10l
FloorPro Multi čistič RM 756, 10l
FloorPro Multi čistič RM 756, 10l

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Oblasti použití
  • čištění podlah a povrchů
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