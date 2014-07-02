FJ putu uzgalis

FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.

FJ 6 putu sprausla ar īpaši spēcīgām putām, lai viegli notīrītu visas virsmas, piemēram, krāsu, stiklu un akmeni. Lieliski piemērota transportlīdzekļiem, ziemas dārziem, dārza mēbelēm, fasādēm, kāpnēm, treileriem, celiņiem, sienām, žalūzijām, terasēm, piebraucamajiem ceļiem utt. Tvertnes tilpums aptuveni 0,6 litri. Kärcher mazgāšanas līdzekli ielej tieši putu sprauslā, piestipriniet sprauslu pistolei un uzklājiet putas. Mazgāšanas līdzekļa devu var viegli pielāgot uz putu sprauslas (dzeltenā poga). Strūklas līmeni var noregulēt pēc nepieciešamības. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem K 2 līdz K 7 klasēs. Piemērots lietošanai ar Kärcher ultra putu tīrīšanas līdzekli.

Īpašības un ieguvumi
Tvertne ar 0,6 litru tilpumu
  • Kalpo ilgāk bez uzpildīšanas
Viegla dažādu RM nomaiņa
  • Lietotājam draudzīga iekārta.
Spēcīgas, lipīgas putas
  • Bez piepūles visu virsmu tīrīšana
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Tīrīšanas līdzekļu patēriņš ir atkarīgs no lietošanas.
Caurspīdīgs mazgāšanas līdzekļa trauks
  • Saturs vienmēr redzams.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa antracīta
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 93 x 201 x 184
Saderība Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Ziemas dārzi
  • Motocikli un motorolleri
  • Terase
  • Celiņi
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
  • Dārza un akmens sienas
  • Pārvietojamās mājas
