FJ putu uzgalis
FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.
FJ 6 putu sprausla ar īpaši spēcīgām putām, lai viegli notīrītu visas virsmas, piemēram, krāsu, stiklu un akmeni. Lieliski piemērota transportlīdzekļiem, ziemas dārziem, dārza mēbelēm, fasādēm, kāpnēm, treileriem, celiņiem, sienām, žalūzijām, terasēm, piebraucamajiem ceļiem utt. Tvertnes tilpums aptuveni 0,6 litri. Kärcher mazgāšanas līdzekli ielej tieši putu sprauslā, piestipriniet sprauslu pistolei un uzklājiet putas. Mazgāšanas līdzekļa devu var viegli pielāgot uz putu sprauslas (dzeltenā poga). Strūklas līmeni var noregulēt pēc nepieciešamības. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem K 2 līdz K 7 klasēs. Piemērots lietošanai ar Kärcher ultra putu tīrīšanas līdzekli.
Īpašības un ieguvumi
Tvertne ar 0,6 litru tilpumu
- Kalpo ilgāk bez uzpildīšanas
Viegla dažādu RM nomaiņa
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Spēcīgas, lipīgas putas
- Bez piepūles visu virsmu tīrīšana
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Tīrīšanas līdzekļu patēriņš ir atkarīgs no lietošanas.
Caurspīdīgs mazgāšanas līdzekļa trauks
- Saturs vienmēr redzams.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|93 x 201 x 184
|Saderība
|Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Ziemas dārzi
- Motocikli un motorolleri
- Terase
- Celiņi
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
- Dārza un akmens sienas
- Pārvietojamās mājas
Atrast FJ putu uzgalis rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.