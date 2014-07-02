FJ 6 putu sprausla ar īpaši spēcīgām putām, lai viegli notīrītu visas virsmas, piemēram, krāsu, stiklu un akmeni. Lieliski piemērota transportlīdzekļiem, ziemas dārziem, dārza mēbelēm, fasādēm, kāpnēm, treileriem, celiņiem, sienām, žalūzijām, terasēm, piebraucamajiem ceļiem utt. Tvertnes tilpums aptuveni 0,6 litri. Kärcher mazgāšanas līdzekli ielej tieši putu sprauslā, piestipriniet sprauslu pistolei un uzklājiet putas. Mazgāšanas līdzekļa devu var viegli pielāgot uz putu sprauslas (dzeltenā poga). Strūklas līmeni var noregulēt pēc nepieciešamības. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem K 2 līdz K 7 klasēs. Piemērots lietošanai ar Kärcher ultra putu tīrīšanas līdzekli.