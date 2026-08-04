Držalo za kroglične šobe

Držalo z vrtljivo šobo za brezkontaktni preklop curka s pahljačo ter nizkotlačno vbrizgavanje detergenta prek narebričene matice. Brez vložka šobe. (Dodatna močna šoba, specifična za tip).

Držalo z vrtljivo šobo za brezkontaktni preklop s curka ter nizkotlačno vbrizgavanje detergenta prek narebričene matice. Brez vložka šobe. (Dodatna močna šoba, specifična za tip).

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,237
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