Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar

Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).

Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica s gumeným vonkajším plášťom a oceľovým výpletom
  • Ideálna manipulácia pri čistení potrubia, prekoná aj zúžené miesta.
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a dlhá životnosť.
  • Odolná voči tlaku do 250 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 250
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9

Video

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