Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)

Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku. Bez trysiek

Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku. Bez trysiek

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,2
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek) náhradný diel

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