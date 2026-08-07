Pohon valcovej kefy 500

Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kief. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec.

Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kief vo vysoko kvalitnom vyhotovení z antikora a PEEK s dlhou životnosťou rozširuje možnosti využitia našich vysokotlakových čističov – aj tých najmenších s nízkym prietokom. Pohon s integrovanou striekacou lištou pre perfektné nanášanie vody umožňuje použitie rôzne tvrdých kefových nadstavcov, ktoré sa veľmi jednoducho vymieňajú pomocou rýchloupínacieho systému a bezpečne sa spájajú s pohonom. Pohon sa montuje buď priamo na pracovný nadstavec alebo na teleskopický nadstavec. V závislosti od variantu sa kefové nadstavce hodia na náročné čistiace práce na solárnych zariadeniach, sklenených plochách, chúlostivých a drsných fasádach, ale aj na terasách s kamennými alebo drevenými krytinami. Pri čistení fasád sa kefy ťahajú samočinne nahor, čím znižujú vynakladanú silu používateľa. Alternatívne je možné dokúpiť ochranu proti rozstreku (4.762-621.0), ako aj variabilný kĺb (4.481-042.0).

Vlastnosti a výhody
Pohon valcovej kefy 500: Rotujúci pohon valcových kief poháňaný vodou.
Rotujúci pohon valcových kief poháňaný vodou.
Nie je potrebný prídavný motor na pohon kief. Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť. Kvalitné vyhotovenie z antikora a PEEK.
Pohon valcovej kefy 500: Vymeniteľné kefové nadstavce
Vymeniteľné kefové nadstavce
Zaručuje optimálne čistenie kefou na každom podklade. Počuteľné zacvaknutie kefových nadstavcov zaručuje bezpečné používanie. Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodného kefového nadstavca.
Pohon valcovej kefy 500: Integrovaná rozprašovacia lišta
Integrovaná rozprašovacia lišta
Rovnomerné rozvádzanie po celej dĺžke kefy.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 350 / 1000
Teplota vody na prívode (°C) 40
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie solárnych zariadení, plôch z (plexi)skla a zimných záhrad
  • Na čistenie fasád, roliet a žalúzií
  • Na čistenie tkanín a membránových fólií
  • Na čistenie terás s kamennou alebo drevenou krytinou
Príslušenstvo
Pohon valcovej kefy 500 náhradný diel

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