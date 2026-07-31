Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м

Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.

Наша автоматична котушка для шлангів поставляється з попередньо зібраним шлангом високого тиску (15 м), який уже намотаний і тому готовий до використання відразу після монтажу на стіну. Завдяки високоякісній пружині з нержавіючої сталі, ця котушка для шланга скорочує час налаштування до і після діяльності, що допомагає підвищити продуктивність. Надійне намотування і розмотування шланга високого тиску забезпечує простішу і, отже, більш комфортну роботу для користувача і в той же час покращує безпеку праці, оскільки можна надійно уникнути небезпеки спіткнутися.

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 15
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
Вага (з упаковкою) (кг) 7,1

Комплектація

  • Барабан для шлангу
  • Шланг високого тиску

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