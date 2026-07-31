Наша автоматична котушка для шлангів поставляється з попередньо зібраним шлангом високого тиску (15 м), який уже намотаний і тому готовий до використання відразу після монтажу на стіну. Завдяки високоякісній пружині з нержавіючої сталі, ця котушка для шланга скорочує час налаштування до і після діяльності, що допомагає підвищити продуктивність. Надійне намотування і розмотування шланга високого тиску забезпечує простішу і, отже, більш комфортну роботу для користувача і в той же час покращує безпеку праці, оскільки можна надійно уникнути небезпеки спіткнутися.