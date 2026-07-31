Інжектор високого диску для подачі води

Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).

Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,899
Сумісна техніка
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Запчастини для Інжектор високого диску для подачі води

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