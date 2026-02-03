Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м

Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини

Шланг PrimoFlex® діаметр 1/2 ", довжина 20 м, витримує тиск: 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що він не містить абсолютно ніяких речовин, шкідливих для здоров'я. погодостойкость анти-УФ-шар захищає шланг від вигорання, а непрозорий середній шар запобігає утворенню водоростей всередині шланга. Шланг має високу температурну стійкість від -20 до 65 ° C. Садові шланги для поливу Kärcher виключно гнучкі, надійні і стійкі до згинання. Тривалий термін служби плюс зручність у використанні. Гарантія 12 років, при реєстрації на сайті karcher.ua.

Особливості та переваги
Гарантія 12 років
  • Довговічність
3 шари
  • Стійкий до перегинів
Витримує тиск до 24 бар
  • Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
  • Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
  • Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Гарантована надійність та довговічність
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
  • Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
  • Гарантована надійність
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″
Довжина труби (м) 20
Колір жовтий
Вага (кг) 2,25
Вага (з упаковкою) (кг) 2,329
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 285 x 285 x 115
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м
Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
