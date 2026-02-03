Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м
Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
Шланг PrimoFlex® діаметр 1/2 ", довжина 20 м, витримує тиск: 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що він не містить абсолютно ніяких речовин, шкідливих для здоров'я. погодостойкость анти-УФ-шар захищає шланг від вигорання, а непрозорий середній шар запобігає утворенню водоростей всередині шланга. Шланг має високу температурну стійкість від -20 до 65 ° C. Садові шланги для поливу Kärcher виключно гнучкі, надійні і стійкі до згинання. Тривалий термін служби плюс зручність у використанні. Гарантія 12 років, при реєстрації на сайті karcher.ua.
Особливості та переваги
Гарантія 12 років
- Довговічність
3 шари
- Стійкий до перегинів
Витримує тиск до 24 бар
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Гарантована надійність та довговічність
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|20
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|2,25
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,329
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|285 x 285 x 115
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту