Pinnapesur FR 30

Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt (mm) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 2,7
Lisatarvikud
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