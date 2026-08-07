Šakotuvas

Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Suderinami įrenginiai