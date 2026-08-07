Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m

Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.

Automatinėje žarnos ritėje yra sumontuota aukšto slėgio žarna (15 m), kurią galima naudoti pritvirtinus prie sienos. Dėl aukštos kokybės nerūdijančio plieno spyruoklės, esančios šioje žarnos ritėje, sutrumpėja pasirengimo darbui ir jo užbaigimo laikas, tokiu būdu pasiekiamas didesnis produktyvumas. Patogus aukšto slėgio žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas leidžia lengviau ir patogiau ją valdyti. Šios ritės dėka atlikti plovimo darbus tampa daug saugiau - ji padės išvengti suklupimo užkliuvus už žarnos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 15
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Svoris (su pakuote) (kg) 7,1

Komplektacija

  • Žarnos ritė
  • Aukšto slėgio žarna
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Suderinami įrenginiai
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m atsarginės dalys

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