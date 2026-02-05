PressurePro Fasadevask nøytral RM 55, 2.5l
Allsidig rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere. For fjerning av fett, olje, skitt forårsaket av utslipp og insektrester på fasader og skjøre overflater.
Kärchers nøytrale PressurePro Fasadevask nøytral RM 55 er et allsidig og effektiv rengjøringsmiddel som er spesielt designet for å brukes med kaldtvannsvasker. Den inneholder ingen silikon og er lett å separere, noe som gjør den til en utmerket universalrengjøringsmiddel. PressurePro Fasadevask nøytral RM 55 fjerner pålitelig olje, fett og proteiner samt pollen, insektrester og en rekke smuss forårsaket av forurensning fra overflater som aluminium, plast og lakkerte flater. Den er spesielt egnet for bruk på overflater som er følsommen for alkaliske rengjøringsmidler, og kan derfor brukes både til fasaderengjøring og rengjøring av arbeidsflater, kjølerom og transportbånd i matindustrien. PressurePro kan også brukes til skånsom rengjøring av venterom og på bussholdeplasser, togstasjoner og flyplasser, samt utemøbler av plast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|10
|Vekt (kg)
|2,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|129 x 127 x 300
Produkt
- Universal høytrykksrengjøringsmiddel
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Meget gode rengjøringsegenskaper, spesielt med kaldt vann
- Skånsom virkning
- Frisk og behagelig duft
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Silikonfri
- egnet for alkali-sensitive overflater (f.eks. aluminium)
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 4/11 HD C Battery
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16 /15 Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16 ST
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 600
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Rengjøring av deler
- Fasaderengjøring
- Overflater i tekstil