Wąż Performance Premium wykonany jest z innowacyjnego, tkanego materiału z technologią zapobiegającą skręcaniu się. Wąż oferuje również maksymalną wytrzymałość, elastyczność i odporność na załamywanie się. Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna warstwa anty-UV chroni materiał, a nieprzezroczysta warstwa środkowa zapobiega gromadzeniu się glonów wewnątrz węża. Dzięki temu posiada on 18-letnią gwarancję. Wąż Performance Premium o długości 50 metrów nie zawiera ftalanów (< 0,1%), kadmu, baru i ołowiu. Ciśnienie rozrywające = 45 barów. Odporność na temperaturę od -20 do +60 °C.