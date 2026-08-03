iSolar 400 Advanced

Četka iSolar 400 za snagu vode 700-1000 l/h. Pločasta četka na vodu, širine 400 mm, čisti male do srednje fotonaponske sustave. Idealno i za sustave postavljene na tlo.

Pločasta četka iSolar 400 na vodu konstruirana je za visokotlačne čistače snage vode od 700 do 1000 l/h. Četka omogućuje radnu širinu od 400 mm, a posebno je prikladna za čišćenje manjih do srednjih fotonaponskih sustava. Zbog male težine i jednostavnog rukovanja moguće je praktično čišćenje čak i sustava postavljenih na tlo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 / 1000
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključni navoj M 18
Promjer (mm) 400
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,6
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje sustava fotovoltaika
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