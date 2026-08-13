Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C

Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.

Be įvairių pritaikymo sričių, valant aukštu ar žemu slėgiu langus, fasadus ir saulės paneles, teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C taip pat gali būti naudojama siurbimui, pvz., siurbti dulkes nuo vamzdžių. Pagaminta iš aukštos kokybės anglies pluošto ir dėl praktiškų, greitai atlaisvinamų spaustukų, be įrankių reguliuojamos prispaudimo jėgos bei galimybės pasiekti iki 10 m atstumą, TL 10 C žavi savo maksimaliu tvirtumu ir minimaliu svoriu. Integruotas apsaugos nuo susisukimo įtaisas bei besisukantis pagrindas užtikrina dar saugesnį ir labiau ergonomišką darbą. Pagrindas taip pat turi specialų kabliuką, kuris skirtas saugiam nešimo diržo pritvirtinimui.

Savybės ir privalumai
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C: Daugiafunkcinis pritaikymas
Daugiafunkcinis pritaikymas
Langų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C: Maksimali ergonomika
Maksimali ergonomika
Ergonomiškam darbui skirta sukimosi užrakto sistema Greitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C: Patogus vartotojui
Patogus vartotojui
Įrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
  • Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
  • elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Teleskopinio vamzdžio ilgis (m) 2,2 - 10
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Medžiaga Anglies pluoštas
Elements 7
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 9,3

Komplektacija

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
  • Kablys žarnai
  • Stabdis nuo ištraukimo
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui
  • Tinkamas siurbimui dideliame aukštyje
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