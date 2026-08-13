Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.
Iš tvirto ir lengvo anglies pluošto pagaminta teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C, pasiekianti iki 14 m atstumą, suteikia beveik neribotas pritaikymo galimybes. Ji gali būti naudojama langų, fasadų ar saulės kolektorių valymui osmosiniu vandeniu, taip pat aukšto ir žemo slėgio darbams ar netgi naudojama siurbimui, pvz., latakams. Dėl inovatyvių, greitai atleidžiamų spaustukų purškimo ietį labai lengva įtraukti ar prailginti. Taip pat, pagal poreikius ir nenaudojant jokių įrankių galima nustatyti ir reguliuoti prispaudimo jėgą. Besisukantis pagrindas su specialiu kabliuku, prie kurio tvirtinamas nešimo diržas bei unikali apsauga nuo susisukimo, užtikrina labai saugias ir ergonomiškas darbo sąlygas
Savybės ir privalumai
Daugiafunkcinis pritaikymasLangų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Maksimali ergonomikaErgonomiškam darbui skirta sukimosi užrakto sistema Greitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Patogus vartotojuiĮrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
- Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
- elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Teleskopinio vamzdžio ilgis (m)
|2,4 - 14
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Medžiaga
|Anglies pluoštas
|Elements
|10
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,2
Komplektacija
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
- Kablys žarnai
- Stabdis nuo ištraukimo
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui
- Tinkamas siurbimui dideliame aukštyje