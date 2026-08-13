Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C

Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.

Iš tvirto ir lengvo anglies pluošto pagaminta teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C, pasiekianti iki 14 m atstumą, suteikia beveik neribotas pritaikymo galimybes. Ji gali būti naudojama langų, fasadų ar saulės kolektorių valymui osmosiniu vandeniu, taip pat aukšto ir žemo slėgio darbams ar netgi naudojama siurbimui, pvz., latakams. Dėl inovatyvių, greitai atleidžiamų spaustukų purškimo ietį labai lengva įtraukti ar prailginti. Taip pat, pagal poreikius ir nenaudojant jokių įrankių galima nustatyti ir reguliuoti prispaudimo jėgą. Besisukantis pagrindas su specialiu kabliuku, prie kurio tvirtinamas nešimo diržas bei unikali apsauga nuo susisukimo, užtikrina labai saugias ir ergonomiškas darbo sąlygas

Savybės ir privalumai
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C: Daugiafunkcinis pritaikymas
Daugiafunkcinis pritaikymas
Langų, fasadų ir saulės kolektorių valymui osmoso vandeniu Valymui aukšto slėgio arba žemo slėgio plovimo šepečiais
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C: Maksimali ergonomika
Maksimali ergonomika
Ergonomiškam darbui skirta sukimosi užrakto sistema Greitai atleidžiami tvirtinimo spaustukai, leidžiantys greitai ir paprastai atlaisvinti spyruoklių segtukus. Besisukantis pagrindas užtikrina paprastą ir ergonomišką darbą.
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C: Patogus vartotojui
Patogus vartotojui
Įrankių nereikalaujantis greitai atleidžiamų tvirtinimo elementų prispaudimo jėgos reguliavimas Tvirtinimo karabinų pagalba lengvai regliuojama žarnos padėtis Pagrindas su tvirtinimo karabinais diržui ir nešiojimo rėmui
Maksimalus saugumas
  • Haptinis ir vaizdinis ištraukiamas kamštis leidžia išvengti netyčinio išsimontavimo.
  • elekreai nelaidus pagrindinio lanceto elementas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Teleskopinio vamzdžio ilgis (m) 2,4 - 14
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Medžiaga Anglies pluoštas
Elements 10
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 10,2

Komplektacija

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Užspaudimo jėgos reguliavimas be įrankių
  • Kablys žarnai
  • Stabdis nuo ištraukimo
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tikamiausias pasirinkimas, fasadų ir saulės elementų plovimui
  • Tinkamas siurbimui dideliame aukštyje
Priedai